Mountain Top Times' Substack
Subscribe
Sign in
Home
Archive
About
Latest
Top
Discussions
Trump FBI Bags Kaiser in Record $556 Million Fraud Settlement
Kaiser Permanente of California Health Plans just agreed to pay a record $556 million to settle potential criminal fraud charges under the False Claims…
8 hrs ago
•
Chriss Street
12
3
2
January 2026
Pres. Trump Just Pulled 66 New World Order Jenga Blocks
President Trump just signed the most far-reaching Memoranda since the end of World War II, that ordered withdrawal of the United States from 66…
Jan 30
•
victoria street
6
Minnesota Gov. Walz Massive State Pension Fraud Risk
Chriss W. Street
Jan 16
•
MountainTopTimes
7
1
Obamacare Ghosts: 40% of Enrollees Had No Medical Claims
Chriss W. Street
Jan 13
•
MountainTopTimes
6
2
4
Trump Middle Class Boom Requires Spike In Net Private Investment
Chriss W. Street
Jan 7
•
MountainTopTimes
6
1
1
How Trump Defeated China In 88 Minutes
Chriss W. Street
Jan 6
•
MountainTopTimes
9
Venezuela Used To Be Richest County In Latin America
Chriss W. Street
Jan 4
•
MountainTopTimes
5
3
Trump’s Monroe Doctrine Takes Out Maduro
Chriss W. Street
Jan 3
•
MountainTopTimes
6
1
2
California Childcare Payments Suspended as Scandal Goes Viral
Chriss W. Street
Jan 3
•
MountainTopTimes
8
7
1
CalPERS Rolls The Dice With Half A Trillion Dollars
Chriss W. Street
Jan 1
•
MountainTopTimes
2
1
December 2025
2025 United States Church Attendance Rising
Chriss W. Street
Dec 23, 2025
•
MountainTopTimes
5
2
AI Is Beginning To Fail Backwards
Chriss W. Street
Dec 17, 2025
•
MountainTopTimes
4
1
© 2026 Mountain Top Times
·
Privacy
∙
Terms
∙
Collection notice
Start your Substack
Get the app
Substack
is the home for great culture
This site requires JavaScript to run correctly. Please
turn on JavaScript
or unblock scripts